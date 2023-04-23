Ghezzal'den Beşiktaş'ı yıkan haber! Galatasaray derbisinde oynaması mucize olur
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Ümraniyespor maçında sakatlanarak sadece 30 dakika sahada kalan Rachid Ghezzal'ın gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor. Tedavisine başlanan futbolcu, 2 hafta sahalardan uzak kalabilir.
Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçen Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal şoku yaşanıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ancak sakatlanması nedeniyle 30 dakika sahada kalabilen futbolcunun son durumu netlik kazandı.
2 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALABİLİR
NTV Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın yıldızı Ghezzal, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olmayabilir. Tedavisine başlanan futbolcunun kasığında yırtık tespit edilmesi halinde 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
DEV DERBİ 30 NİSAN'DA
Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 30 Nisan Pazar, saat 19.00'da başlayacak.