Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın teknik direktörü olmak için can atıyor: Acı çekiyorum - Haberler

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Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın teknik direktörü olmak için can atıyor: Acı çekiyorum

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından teknik direktör arayışına hız verdi. Sarı-kırmızılıların Gheorge Hagi'ye teklif götürdüğü belirtildi. Rumen hocanın konuya ilişkin, "Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları sıralamada kötü gördüğümde acı çekiyorum" dediği belirtildi.

Domenec Torrent ile yolları ayırmak için gün sayan Galatasaray'da Gheorge Hagi iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rumen basını deneyimli hocanın konuya ilişkin görüşlerini aktardı.

Sporx'in Gazete Sporturilor'un haberine göre; Hagi, Galatasaray'dan teklif aldığını reddetmediği ve sarı-kırmızılıların efsane isminin sözleşme imzalamaya istekli olduğu belirtildi.

Haberde Hagi'nin " Galatasaray'a gitmek için can atıyorum. Taraftarların performans istediği bir takım. Avrupa'da yeniden önemli bir isim haline gelmek istiyorlar. Galatasaray'ın kalbimde ayrı bir yeri var. Onları sıralamada kötü gördüğümde acı çekiyorum" açıklamasına yer verildi.

Hagi'ye teklifin Galatasaray'daki seçimin ardından geldiği ve Erden Timur'un da bu teklifte etkin rol oynadığı vurgulandı. Haberde, Hagi'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağının kısa süre içinde netlik kazanacağı da hatırlatıldı.

Haberler.com - Spor

Gheorghe Hagi Galatasaray Spor Haberler

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