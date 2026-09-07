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Gerze'de Yüzme Havuzunda Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Gerze'de Yüzme Havuzunda Yenileme Çalışmaları Sürüyor
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Sinop'un Gerze ilçesindeki Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda devam eden tadilat ve yenileme çalışmaları kapsamında Kaymakam Yıldız Büyüker, tesisi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından havuzun modern yüzüyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların ve gençlerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilen ve kapsamlı tadilat süreci devam eden Gerze Fetih 1453 Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililerle bir araya gelen Kaymakam Büyüker, yürütülen yenileme çalışmaları ve projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Tadilat ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tesisin modern yüzüyle yeniden İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Havuzun hizmete girmesiyle birlikte ilçe sakinlerinin ve gençlerin spor imkanlarına erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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