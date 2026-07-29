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Germencik’te ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde sertifika heyecanı

Germencik’te ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesinde sertifika heyecanı
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ Projesi kapsamında temel yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular için düzenlenen katılım sertifikası törenine katıldı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında temel yüzme eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporcular için düzenlenen katılım sertifikası törenine katıldı.

Germencik'te gerçekleştirilen törende, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında temel yüzme eğitimlerini tamamlayan sporcular katılım sertifikalarına kavuştu. Kaymakam Sultan Doğru, protokol üyeleriyle birlikte sporculara sertifikalarını takdim ederek öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Programda konuşan Kaymakam Doğru, yüzme eğitiminin çocukların hem fiziksel gelişimi hem de güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi. Sertifika töreninin ardından sporcular, eğitim sürecinde kazandıkları becerileri sergiledikleri yüzme gösterisi gerçekleştirdi. Program, protokol üyeleri, sporcular ve ailelerin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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