Haberler

Germencik'te minikler tatamiye çıktı

Germencik'te minikler tatamiye çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen Karate İl Şampiyonası'nda 200 sporcu ter döktü. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen karate şampiyonasında tatamiye çıkan minikler şampiyonluk için ter döktü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen Karate İl Şampiyonası, Germencik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İl genelinden 200 sporcunun katıldığı şampiyona, birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporculara hediyeleri takdim edilirken, tüm sporcular tebrik edilerek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Geceden beri haber alınamayan 19 yaşındaki genç, kaza yapmış halde ölü bulundu

Geceden beri aranan 19 yaşındaki gençten kahreden haber
Jetteki Merve Eryiğit de itirafçı oldu

Merve Eryiğit'ten fuhuş ve uyuşturucu itirafı
Türk futbolunda neler oluyor? İptal edilen frikik tartışma yarattı

Türk futbolunda neler oluyor? Bu gol iptal edildi
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok

Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya ilk maçında büyük şok
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş

Çin'de nükleer deprem! Gerçek ortaya çıktı, ülkede yer yerinden oynadı