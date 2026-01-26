Germencik'te minikler tatamiye çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen karate şampiyonasında tatamiye çıkan minikler şampiyonluk için ter döktü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen Karate İl Şampiyonası, Germencik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. İl genelinden 200 sporcunun katıldığı şampiyona, birbirinden çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Dereceye giren sporculara hediyeleri takdim edilirken, tüm sporcular tebrik edilerek, başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu. - AYDIN