German Onugkha gol sayısını 6'ya çıkarttı

Kayserispor'un Rus futbolcusu German Onugkha, Konyaspor ile oynanan maçta 90+3. dakikada attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Maç 1-1 sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlik ayrılan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Konyaspor maçında sahaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti. Onugkha Konyaspor karşısında 90+3. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor; Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında gol atan Onugkha takımın en golcü oyuncusu oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
