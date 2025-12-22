German Onugkha gol sayısını 6'ya çıkarttı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus oyuncusu German Onugkha ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarttı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-1'lik beraberlik ayrılan sarı kırmızılılar haftayı 1 puanla kapattı. Konyaspor maçında sahaya 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti. Onugkha Konyaspor karşısında 90+3. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor; Fatih Karagümrük (2), Fenerbahçe (2) ve Konyaspor maçlarında gol atan Onugkha takımın en golcü oyuncusu oldu. - KAYSERİ