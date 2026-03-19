German Onugkha 8. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Rus forveti German Onugkha ligdeki gol sayısını 8'e çıkarttı.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 90 dakika sonunda sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Fatih Karagümrükspor maçında oyuna 46. dakikada Furkan Soyalp'ın yerinde giren German Onugkha karşılaşmada 1 gol kaydetti. Onugkha, Fatih Karagümrük karşısında 66. dakikada attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Samsunspor, Fatih Karagümrük (3), Fenerbahçe (2), Konyaspor ve Trabzonspor maçlarında gol atan German Onugkha takımın en golcü oyuncusu oldu. - KAYSERİ

