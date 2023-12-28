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Kupa finali öncesi tansiyon yükseliyor! Ali Koç hakem üzerinden ilk salvoyu yaptı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mücadeleye yapılan hakem atamasını eleştiren Koç, "Bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Bize göre bu maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı. Hem sahada hem VAR'da. Federasyon da buna çok yakındı ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişiverdi" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI ALIP GELMEK İSTİYORUZ"

Mücadeleden beklentisini dile getiren Koç, "İnşallah Allah'ın izniyle başarılı olup, kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

"BİZE GÖRE YABANCI HAKEM YÖNETMELİYDİ"

Hakem atamasına sert çıkan başkan, "Bize göre buraya atanan hakem doğru bir atama değil. Ama bir başka görüşe göre de eldeki kadro ve geldiğimiz nokta itibarıyla atayacak başka hakem olmadığı söyleniyor. Bize göre bu maç için doğru atama yabancı hakem kullanılmasıydı; hem sahada hem VAR'da. Federasyon da buna çok yakındı ancak o dediğim olay yaşandıktan sonra ne hikmetse her şey birdenbire 180 derece değişiverdi. Dolayısıyla iki takımın performansı kadar hakemin performansı da, VAR'ın performansı da çok önemli. Niye yanlış hakem diyoruz? Söz konusu hakemin geçmişte yaşadıkları, kendisiyle ilgili iddia edilenler herkesin malumu. İnşallah bunlar gereksiz iddialardır, biz gereksiz endişe ediyoruzdur ve hakemin konuşulmadığı bir derbi oynarız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Abi ne hakemmiş arkadaş, adamları bir stat dolusu insana linç ettirmeden durmayacaklar, İYİ OLAN İYİ OYNAYAN KAZANIR, illa suçlu aranıyorsa herkes kendi içine bakacak

Yanıtla69
Güray Dilli :

Süper Kupa Finali Türkiye'de oynanmalıdır....

Yanıtla07
erman genç :

Zaten bütün başarısızlıklar alamadığın kupalar Sadece Hakem hatasından dolayı senin hiç kabahatin yok Aman Koltuğu bırakma sen,,,!

Yanıtla01
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