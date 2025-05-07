Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında gerilim büyüyor.

1907 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Sports Digitale'e konuşan Mahmut Uslu, Ali Koç'a bu akşam yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını açıkladı. Mahmut Uslu, yaptığı açıklamada "Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım." dedi.

'YALAN MAKİNESİNİ BOZAR'

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bu akşam katıldığı bir programda Mahmut Uslu'nun kendisi için yaptığı açıklamaya cevap vererek, 'Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar.' demişti.

BİR ADIM ÖNCEDEN NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde bir programa katılarak, 'Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.' yorumunu yapmıştı.