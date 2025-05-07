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Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

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Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını açıkladı. Ali Koç, Mahmut Uslu için, ''Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar'' demişti.

Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında gerilim büyüyor.

1907 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Sports Digitale'e konuşan Mahmut Uslu, Ali Koç'a bu akşam yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını açıkladı. Mahmut Uslu, yaptığı açıklamada "Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım." dedi.

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor

'YALAN MAKİNESİNİ BOZAR'

Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, bu akşam katıldığı bir programda Mahmut Uslu'nun kendisi için yaptığı açıklamaya cevap vererek, 'Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar.' demişti.

BİR ADIM ÖNCEDEN NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe eski yönetici Mahmut Uslu, geçtiğimiz günlerde bir programa katılarak, 'Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz.' yorumunu yapmıştı.

Gerilim büyüdü! Ali Koç'a 1907 liralık tazminat davası açıyor
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe de yönetici olmak için birinci kural çirkef olmak mı hepsi aynı makina dan çıkmış gibi

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Adam çıktı 2buçuk saat yine hayal sattı. Yok Malı Özgürlük Yok yeni stad projesi yok amatör branşlarda gururlandık

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

devletin hakimini savcısının memurunun işi gücü yok sanki birde bunların gönülleri hoş olsun diye böyle boş beleş davalara bakacak lar

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bu takımda herkes ayrı bir olay

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yalnız o hain örgütün meşhur ananaslar konusundaki baş aktörlerde akıllarda halen ondan da bahsetseydi keşke

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Adam TRT de değilde FB TV de gibiydi moderatör ve diğer gazeteciye laf söylemedi lafları ağızlarına tıkadı adeta

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Haber YorumlarıZon Der:

hep ayni hikaye taraftari uyutmak.salak yerine koymak.bu senede olmadi.onumuzdeki yil kesin şampiyon.

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