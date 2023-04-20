Geriden gelip kazandılar! Giresunspor'a Başkent'te soğuk duş

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Ankaragücü, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Deplasmanda 1-0 öne geçen ve ilk yarıyı bu skorla tamamlayan Giresunspor, ikinci yarıda yıkıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

İlk yarısını kendi kalesine attığı golle 1-0 geride tamamlayan av sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. ve 90+7. dakikalarda Ali Sowe ve 74. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti. Giresunspor'un golü 44. dakikada Lamine Diack(k.k.)'tan geldi.

GOLE İTİRAZ ETTİLER

Giresunsporlu futbolcular, Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu ilk golün incelenmesi için topu bırakmadı. Halil Umut Meler, itirazlar sonucu Ramon Arias'a sarı kart gösterdi ve oyunun yeniden başlamasını istedi.

ALİ SOWE YİNE SAHNEDE

Ankaragücü'nün ikinci golünü atan Taylan, bu sezon ligdeki 3. golünü attı. Ayrıca 3 de asist yaptı. Başken ekibinde bu haftayı da boş geçmeyen Ali Sowe da 28 maçta 15 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Küme düşme mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği maçta Ankaragücü puanını 31'e çıkardı. Giresunspor ise 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Ligden çekilen Hatayspor ile karşılaşacak ve dolayısıyla da 3-0 hükmen galip sayılacak. Giresunspor ise Başakşehir'i ağırlayacak