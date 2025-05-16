Gercüş'te 19 Mayıs Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Gercüş ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve obezite hastalığına dikkat çekmek amacıyla da yapılan etkinliğe katılanlar, 'Kalbimi seviyorum, obeziteye karşı yürüyorum' yazılı pankart taşıdı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı etkinlikte bir araya gelen yüzlerce kişi Cumhuriyet Caddesinde bisiklet sürdü.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN-Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),