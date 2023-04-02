Gerçek ortaya çıktı! Şenol Güneş, takımın iki önemli futbolcusunu neden kadroya almadığını anlattı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Valentin Rosier ve Romain Saiss'i neden kadroya almadığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Rosier boynundan ameliyat olduğu için tedirgin oluyor, kafa vuruşlarında sorun yaşıyor. Saiss'in yakınının çocuğu vefat etti. İşin bir tarafında hayat var" diye yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Güneş, Rosier ve Saiss'i kadroya almama sebeplerini anlattı.

"HAK ETTİĞİMİZİ ALMAK İSTİYORUZ"

Güneş derbiyle ilgili "Geçmişten bugüne bir sürü derbi maçı oynandı. Bugün de yeni bir tanesini yaşıyoruz. Artık bundan sonra oyuncularımızın baş rolü oynayacağı, senaryonunun da gerçeğe dönüşmesi için oyuncularımın çabalayacağını biliyorum. Rakibin iyi oyuncuları ve yönetimi var. Hak ettiğimizi almak istiyoruz" dedi.

"NETİCEDE HAYAT VAR"

Rosier ve Romain Saiss'in kadroda olmamalarıyla ilgili ise Güneş, "Rosier sahadaki koşularda iyi ama boynunda ameliyat olduğu için tedirgin oluyor. Kafa vuruşlarında sorun yaşıyor. Saiss'in rahatsızlığından çok moralsizliği vardı. Kayınbiraderinin çocuğu vefat etmişti. Küçük bir çocuk. Kendisine bıraktım. Gitmesi daha iyi olacaktı. Hayat devam ediyor. İşin bir tarafında hayat var. Geride kalana bakmak yerine sahada neler yapacağımıza bakacağız" açıklamasında bulundu.