Gerard Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu
Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Gerard Pique, ayrıldığı sevgilisi Shakira'dan olan çocuklarıyla ilgili şart koştu. Pique, çocukların ABD'ye taşınmasına izin vermesi için Shakira'nın ona olan borcunu ödemesini istedi.
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Uzun yıllardır birlikte olduğu ünlü şarkıcı Shakira'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Gerard Pique'nin, ünlü şarkıcıdan olan çocuklarıSasha ve Milan için istediği şartlar olduğu öne sürüldü.
İKİ ŞARTI VAR
İspanyol TV kanalı Telemundo'ya göre Gerard Pique çocuklarının Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin vermek için eski sevgilisi Shakira'ya iki şart sundu. İlki, Shakira'nın kendisine, çocukları Sasha ve Milan'ı ziyareti için ABD uçuşlarında birinci sınıf uçak bileti alması. İkinci talebi ise Shakira'nın kendisine borçlu olduğu yaklaşık 400 bin dolar tutarını ödemesi. Ünlü ikili için ortaya atılan bu büyük iddia sosyal medyada gündem yarattı.