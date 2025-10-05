George Russell, Singapur Grand Prix'sinde zaferi kutladı

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Formula 1'de sezonun 18. yarışı olan Singapur Grand Prix'si, 4 bin 927 metre uzunluğundaki Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 1: 40: 22.367 derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Russell böylece bu sezon 2. zaferini elde etti. Yarışta George Russell'ın ardından Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, Mclaren'den de Lando Norris üçüncü oldu. En hızlı turu da Ferrari'den Lewis Hamilton gerçekleştirdi.

Takımlarda McLaren şampiyon

Takımlar klasmanında 650 puana ulaşan McLaren, sezonun bitime 6 yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Mclaren böylece tarihinde üst üste 2, toplamda da 10. şampiyonluğunu kazandı.

Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'si 19 Ekim Pazar günü yapılacak.

Singapur Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 336 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 314 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 273 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 237 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 173 puan

Takımlar

1 - McLaren: 650 puan

2 - Mercedes: 325 puan

3 - Ferrari: 300 puan

4 - Red Bull: 290 puan

5 - Williams: 102 puan