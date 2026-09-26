Haberler

George Russell, Azerbaycan Grand Prix'sini kazanarak sezonun 3. zaferine ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı. Russell, Bakü Şehir Pisti'ndeki yarışla bu sezonki 3. zaferine ulaştı; Max Verstappen ikinci, Isack Hadjar üçüncü oldu.

Formula 1'de Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Formula 1'de sezonun 15. yarışı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti'nde 51 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 1: 38: 02.143 derecesiyle damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Russell'ın ardından Red Bull'dan Max Verstappen ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

George Russell, Azerbaycan Grand Prix'si ile bu sezonki 3. zaferine ulaştı.

Sezonda geride kalan 15 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1'er defa kazandı.

Formula 1'de bir sonraki yarış olan Bahreyn Grand Prix'si, 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacak.

Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar

1 - Kimi Antonelli (İtalya): 302 puan

2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan

3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199 puan

4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 179 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 538 puan

2 - Ferrari: 378 puan

3 - McLaren: 306 puan

4 - Red Bull: 263 puan

5 - Racing Bulls: 83 puan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz

Taşınsanız da kira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel: Yeni Parti'yi birinci parti yapamazsam görevi bırakacağım

Çok iddialı konuştu: Bunu yapamazsam görevi bırakırım
Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor

Fenerbahçe'ye FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı! Ödeme yapılırsa kalkacak

FIFA'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Planlar altüst, yasak geldi
Greenwood, Osimhen'i solladı! Aradaki fark dudak uçuklattı

Greenwood, Osimhen'i solladı! Artık 1 numara o
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası

Bahçeli araya girdi! Yeraltı dünyasının iki grubu barışıyor iddiası
'Vanlı Kara Haydar'a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi

Vay Haydar vay! Otoparkından çıkan paranın miktarı inanılmaz
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı