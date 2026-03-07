Haberler

Formula 1 Avustralya Grand Prix'inde pole pozisyonu George Russell'ın

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Avustralya Grand Prix'sinde George Russell, 1:18.518'lik süresiyle sıralama turlarını birinci sırada tamamlayarak pole pozisyonunu elde etti. Yarış, yarın gerçekleştirilecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk etabı Avustralya Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanya'lı pilotu George Russell, ilk sıradan başlayacak.

Melbourne kentinde bulunan Albert Park'taki 5,2 kilometrelik pistte yarın yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 18.518 saniyelik derece elde eden Russell, ilk cebe yerleşti.

Russell'ın 0.293 saniye arkasında yer alan takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci, 0.785 saniye gerisindeki Isack Hadjar (Red Bull Racing) ise üçüncü oldu.

Yarış, yarın TSİ 07.00'de koşulacak.

500
