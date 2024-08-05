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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplara Elazığ'dan 224 genç katıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği kamplara Elazığ'dan 168 kız, 210 erkek olmak üzere toplam 224 genç katıldı. Kamplar gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini ve eğlenerek öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl gençlere yönelik düzenlediği kamplara Elazığ'dan 168 kız, 210 erkek olmak üzere toplam 224 genç katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uzman kamp sorumluları eşliğinde hayata geçirdiği kamplarla, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirebilmelerini ve hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçlıyor. Düzenlenen kamplar, 4 farklı gruptan oluşuyor. Kamplarda, kişisel gelişim, aile içi iletişim, ahlaki ve insani değerler olmak üzere birçok konu hakkında eğitim seminerleri de düzenleniyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren açıklamalarda bulunarak, " Bakanlığımızın her yıl düzenlediği tematik kamplara 224 Elazığlı gencimizi gönderdik. Gençlerimiz Manisa Şehzadeler, Kastamonu Yolkonak, Mersin 23 Nisan, Mersin Fatih Sultan Mehmet, Mersin Mehmet Akif Ersoy, Kırşehir Ahi Evran, Antalya Alaaddin Keykubat, Kocaeli Kefken, İstanbul Marmaracık, Manisa Kula, Afyon Sultandağı ve Osmaniye Aslantaş illerine gitme fırsatı buldu. Bakanlığımızın gençlerimize sunduğu 4 farklı temadaki kamplar, Mavi Temalı Kamplar, Yeşil Temalı Kamplar, Çadır Kampları ve Tematik Gençlik Kamplarından oluşuyor. Gençlerimize bol eğlenceli kamplar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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