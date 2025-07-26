Gençlik ve Spor Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası ile İşbirliği Toplantısı Düzenledi

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası heyeti ile tanışma ve iş birliği toplantısına ev sahipliği yaptı. Asya Kalkınma Bankası heyetine, bakanlığın gençlik ve spor politikaları, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefler hakkında bilgiler verilirken, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Asya Kalkınma Bankası Yönetici Müdürü Supak Chaiyawan ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileriyle Ankara'daki merkez binada bir araya geldi. Program kapsamında, Asya Kalkınma Bankası misyon heyeti, ilk olarak Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci'yi ziyaret etti. Görüşmede, bakanlığın gençlik ve spor politikaları, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin hedefler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken, karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Misyon heyeti ziyaretlerine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek devam etti. Ziyarette bakanlığın faaliyetleri ve geleceğe dönük stratejik planlamaları sunumlar eşliğinde aktarılırken, gençlere yönelik yenilikçi programlar, spor altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası iş birliği imkanları üzerine istişarelerde bulunuldu. Görüşmelerde, gençlerin sosyal kalkınmada aktif rol almalarını sağlayacak yeni proje önerileri de değerlendirildi.

Asya Kalkınma Bankası heyeti Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ı da ziyaret etti. Yapılan toplantılarda gençlik hizmetleri, spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, sporcuların desteklenmesi ve sürdürülebilir iş birlikleri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi. Konuk heyete ayrıca, gençlere barınma hizmeti sunan Tahsin Banguoğlu Öğrenci Yurdu tanıtıldı. Heyete yurtların kapasitesi, mevcut yapıları ve hizmet standartları hakkında bilgi verildi.

Misyon Heyeti, daha sonra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR yetkilileriyle de bir araya gelerek geniş kapsamlı görüşmelerde bulundu. Bu ziyaretlerde, sosyal hizmetler, istihdam olanakları, gençlerin iş gücü piyasasına entegrasyonu, sosyal destek mekanizmaları ve ortak yürütülebilecek projeler detaylı şekilde ele alınırken, gençlerin çok yönlü desteklenmesine yönelik atılabilecek somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen ziyaret ve yapılan toplantılarla, önümüzdeki süreçte, Asya Kalkınma Bankası ile iş birliğinin somut adımlarla daha da pekiştirilerek Türkiye'nin gençlik ve spor politikalarına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe aktarımında bulunulması hedefleniyor.