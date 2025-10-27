Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile olan fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." - İSTANBUL