Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelerek Türk sporu ve gençler için iş birliği yapacaklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile olan fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
