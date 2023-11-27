Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Konyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Ömer Korkmaz'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Trendyol Süper Lig Ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. TÜMOSAN Konyaspor'un yeni başkanı Ömer Korkmaz'a ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."