Bakan Bak'tan 50. Yıl Hentbol Federasyon Kupası şampiyonlarına tebrik

Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutladı. Bakan, Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenen finallerin Türk sporuna önemli katkılar sağladığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası şampiyonları Beşiktaş ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'u kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Açılışını yapmaktan gurur duyduğumuz Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu, THF 50. Yıl Federasyon Kupası finalleri ile Türk sporuna kapılarını açtı. Bu heyecan dolu mücadelelerde, kadınlarda rakibi Üsküdar Belediyespor'u mağlup ederek kupaya uzanan Bursa Büyükşehir Belediyespor ile erkeklerde rakibi Nilüfer Belediyespor'u yenerek kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
