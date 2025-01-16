Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Bilecik'te Genç Ofis Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle görüntülü yaptığı görüşmede, bir Genç Ofis daha kurulması konusunda söz verdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Vali Aygöl, programda öğrencilerle fikir alışverişinde bulunarak, sorulan soruları da yanıtladı. Öğrencilerin talepleri ve önerileri dinlenerek, üniversite topluluklarının desteklenmesi adına atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Bak'tan, gençlere söz

Toplantıda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Vali Şefik Aygöl görüntülü konuştu. Bakan Osman Aşkın Bak, gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi için bir Genç Ofis daha kurulması konusunda söz verdi. Üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha aktif rol almalarına imkan sağlaması bekleniyor. - BİLECİK