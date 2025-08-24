Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Altın Madalya Sahiplerine Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve Nusrat Allahverdi'yi kutladı. Bakan, milli yüzücülerin başarısını takdir ederken, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ile Nusrat Allahverdi için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya Otopeni'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14: 48.81'lik derecesiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi olan Nusrat Allahverdi'yi kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli yüzücülerimizin başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.