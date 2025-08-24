Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Altın Madalya Sahiplerine Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nın son gününde altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ile Nusrat Allahverdi için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya Otopeni'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbestte 14: 48.81'lik derecesiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli ve erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyelik süresiyle altın madalyanın sahibi olan Nusrat Allahverdi'yi kutluyorum. Milli sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Şampiyonayı 3 altın ve 1 bronz madalyayla tamamlayan milli yüzücülerimizin başarılarının devamını diliyorum."