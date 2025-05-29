Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fatih Karagümrük'e Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Fatih Karagümrük'e Tebrik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti ve başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan 2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde rakibini yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri, taraftarları tebrik ediyorum. Kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.