Bakan Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti ve UEFA Şampiyonlar Ligi için başarı diledi.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
Kaynak: AA / Fatih Çakmak