Üye Girişi
Haberler

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye, sporda başarı için büyük çaba sarf ediyor

Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında sporda başarı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında sporda başarı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Enes Eminoğlu, Hareket Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen "Gençlik İçin Spor, Spor İçin Hareket" projesi kapsamında Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Spor Zirvesi'ne katıldı.

Organizasyonda konuşan Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, 2024'ü hareketlilik yılı olarak ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençlik hem de spor tarafında çok ciddi gayret ve çalışma içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması hasebiyle ifade ettiği Türkiye Yüzyılı'nın, sporun ve gençliğin yüzyılı olması için çaba sarf ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin kazandığı madalyalara vurgu yapan Eminoğlu, "Tokyo 2020'de tarihi bir başarıya imza attık. En fazla madalya kazandığımız olimpiyatı yaşadık. Türkiye, sporu daha ileri götürmek için elinden geleni yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporcu kimliğinin bulunması, Sayın Osman Aşkın Bak bakanımızın futbolcu kökenli olması ve Türkiye Güreş Federasyonuna başkanlık yapmasından dolayı çok önemli, şanslı bin dönemdeyiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da azim ve kararlılıkla zirveye tırmanışımızı devam ettireceğiz. 100'ün üzerinden genç kardeşimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ve inşallah İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek, bayrağımızı göndere çektirecek." diye konuştu.

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel ise "Gençlik İçin Spor, Spor İçin Hareket" projesini anlatarak, "Projemizin temel hedefi, sporu toplumda daha görünür kılmak, herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve sahadaki sorunlara çözümler üretmek için sporu önemseyen gençleri bir araya getirmek." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Türkiye Spor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title