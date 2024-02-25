Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye, sporda başarı için büyük çaba sarf ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında sporda başarı için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Enes Eminoğlu, Hareket Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen "Gençlik İçin Spor, Spor İçin Hareket" projesi kapsamında Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Spor Zirvesi'ne katıldı.

Organizasyonda konuşan Eminoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, 2024'ü hareketlilik yılı olarak ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak hem gençlik hem de spor tarafında çok ciddi gayret ve çalışma içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması hasebiyle ifade ettiği Türkiye Yüzyılı'nın, sporun ve gençliğin yüzyılı olması için çaba sarf ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin kazandığı madalyalara vurgu yapan Eminoğlu, "Tokyo 2020'de tarihi bir başarıya imza attık. En fazla madalya kazandığımız olimpiyatı yaşadık. Türkiye, sporu daha ileri götürmek için elinden geleni yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sporcu kimliğinin bulunması, Sayın Osman Aşkın Bak bakanımızın futbolcu kökenli olması ve Türkiye Güreş Federasyonuna başkanlık yapmasından dolayı çok önemli, şanslı bin dönemdeyiz. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da azim ve kararlılıkla zirveye tırmanışımızı devam ettireceğiz. 100'ün üzerinden genç kardeşimiz olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ve inşallah İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek, bayrağımızı göndere çektirecek." diye konuştu.

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel ise "Gençlik İçin Spor, Spor İçin Hareket" projesini anlatarak, "Projemizin temel hedefi, sporu toplumda daha görünür kılmak, herkesin günlük yaşamının bir parçası haline getirmek ve sahadaki sorunlara çözümler üretmek için sporu önemseyen gençleri bir araya getirmek." şeklinde görüş belirtti.