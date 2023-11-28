Gençlik ve Gönüllülük Kampı Manisa'da düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Manisa'da düzenlenen 'Gençlik ve Gönüllülük Kampı'nda 150 genç gönüllü bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Manisa'da "Gençlik ve Gönüllülük Kampı" düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Manisa Şehzadeler kamp alanında düzenlenen "Gençlik ve Gönüllülük Kampı", Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Soma İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Kılınçal, Kırkağaç İlçe Müftüsü İsmail Geren ile 15 farklı ilden gelen 150 genç gönüllünün katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açılış konuşmasını yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, "İnanıyorum ki bu kamp, hayatınızın her safhasında hatıralarınızda yer alacak bir kamp olacak. Güzel hatıralar biriktireceksiniz. Burada birçok şeyi birlikte yaşayacaksınız ve burada yaşadığınız her an çok değerli olacak. Bu nedenle geçirdiğiniz vaktin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

Vakıf olarak gençlik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Turan, bu tür faaliyetlerin gençlerin birlik ve beraberliği, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri açısından çok kıymetli olduğunu, bu tür organizasyonlara devam edeceklerini söyledi.

TDV gönüllüsü gençlere vakıf faaliyetleri, gönüllülük ve gençlik çalışmalarının anlatıldığı kamp, matrak, geleneksel okçuluk, langırt, futbol etkinlikleri, Kudüs gecesi ve kamp ateşinin yakılmasının ardından sona erdi. - ANKARA