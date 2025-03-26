Gençlik Merkezi S.K. Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Finale Yükseldi
Bayburt'u temsil eden Gençlik Merkezi S.K, bölgelerinde çıktığı tüm maçları kazanarak finale yükseldi. Kadın voleybol takımı, Nisan ayında düzenlenecek olan 2'inci Etap Müsabakaları için antrenmanlara başladı. Vali Mustafa Eldivan, takımı ziyaret ederek başarılar diledi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Grup müsabakalarında çıktığı bütün maçları kazanarak, finale yükselen Gençlik Merkezi S.K, antrenmanlara başladı.
Bayburt'u Bölgesel Amatör 1'inci Etap Grup Müsabakalarında temsil ederek grubunu namağlup birincilikle tamamlayan ve Nisan ayında 2'inci Etap Müsabakalarına katılacak olan kadın voleybol takımı, kapalı spor salonunda antrenman gerçekleştirdi. Vali Mustafa Eldivan ise sporcuları ziyaret ederek, başarılar diledi. Vali Eldivan, "Başarılarıyla gururlandığımız takımımıza, ikinci etapta da üstün başarılar dileriz" dedi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor