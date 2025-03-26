Gençlik Merkezi S.K. Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Finale Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Lig Grup müsabakalarında çıktığı bütün maçları kazanarak, finale yükselen Gençlik Merkezi S.K, antrenmanlara başladı.

Bayburt'u Bölgesel Amatör 1'inci Etap Grup Müsabakalarında temsil ederek grubunu namağlup birincilikle tamamlayan ve Nisan ayında 2'inci Etap Müsabakalarına katılacak olan kadın voleybol takımı, kapalı spor salonunda antrenman gerçekleştirdi. Vali Mustafa Eldivan ise sporcuları ziyaret ederek, başarılar diledi. Vali Eldivan, "Başarılarıyla gururlandığımız takımımıza, ikinci etapta da üstün başarılar dileriz" dedi. - BAYBURT