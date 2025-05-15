Gençlik Haftası'nda Vali Özkan'dan Gençlere Destek

Gençlik Haftası kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, uluslararası müsabakalarda dereceye giren milli sporcular ve gençlik merkezlerinde gönüllü olarak görev alan gençlerden oluşan heyet, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Gençlere olan güveninin tam olduğunu vurgulayan ve Gençlik Haftasını kutlayan Vali Özkan, "İnançları, enerjileri ve hayalleriyle bugünümüze umut olan, geleceğimizi inşa eden gençlerimizdir. Onların eğitimi, gelişimi ve mutluluğu, hepimizin ortak sorumluluğudur. Güçlü bir gelecek, bilinçli ve özgüvenli gençlerle mümkündür." dedi.

Uluslararası müsabakalara katılan sporcularla çalışmaları üzerine sohbet eden Vali Özkan, Manisa'nın spor alt yapısının çok nitelikli olduğunu vurgulayarak, spor yapmanın insanın beden ve ruh sağlığı ile kötü alışkanlıklardan uzak durma açısından çok önemli olduğunu söyledi. Vali Özkan, milli sporculara ve gönüllü gençlere teşekkür ederek başarılar diledi. - MANİSA