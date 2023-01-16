Galatasaray iç transferde bombayı patlattı! Okan Buruk'un prensi sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray, 19 yaşındaki genç yıldızı Emin Bayram'ın sözleşmesini 2025-2026 sezonuna kadar uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademimizde yetişen futbolcumuz Emin Bayram'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BOLUSPOR'DA TECRÜBE KAZANDI

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç stoperin güncel piyasa değeri ise 900 bin euroya yükseldi. Emin, 2021'de kiralık gittiği Boluspor'da tecrübe kazanıp Galatasaray'a geri döndü.

OKAN BURUK'UN PRENSİ OLDU

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla Türkiye U-21 Takımı'nda da kaptanlığa kadar yükselen yetenekli stoper, bu sezon Galatasaray'da 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 9 karşılaşmada görev aldı.