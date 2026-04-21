Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
B Grubu'nu 3 galibiyet, 1 beraberlikle üçüncü sırada tamamlayan Gençlerbirliği, çeyrek finalde A Grubu'nun namağlup lideri Galatasaray ile eşleşti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında iki takım 18 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı ekip maçtan 2-1 galip ayrıldı.
Organizasyonda 2010-11 sezonunda yarı finale yükselen başkent ekibi, Başakşehir'e elenerek kupaya veda etmişti.