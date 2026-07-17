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Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Zafer Göktuğ Erdem'i kadrosuna kattı
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Gençlerbirliği, altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 52 Orduspor'da 34 maçta 11 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Zafer Göktuğ Erdem'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, altyapısından yetişen 22 yaşındaki Zafer Göktuğ Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zafer Göktuğ, kariyerinde Hacettepe, Van Spor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu, Kepezspor ve son olarak 52 Orduspor FK forması giydi.

Geçen sezon 52 Orduspor FK formasıyla 34 maça çıkan orta saha oyuncusu, 11 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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