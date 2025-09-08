Haberler

Gençlerbirliği Yönetimi Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti

Gençlerbirliği Yönetimi Devlet Bahçeli'yi Ziyaret Etti
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu ve destek talep etti.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek kulüple ilgili bilgilendirmede bulundu.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, kulüple ilgili bilgilendirme yapılarak başkent Ankara'nın Süper Lig'deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek istendi. Türk futbolu ve Ankara sporu için keyifli sohbetin yapıldığı, futbol adına fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı formayı takdim etti. - ANKARA

