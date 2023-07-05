Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, atletik performans ölçümleri ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanına futbolcular, koşuyla başladı.

Daha sonra futbolcular, teknik ekibin gözetiminde, gruplar halinde, atletik performans ölçümlerinin yapıldığı IFT (Etkileşimli Fonksiyonel Test) testinden geçti. İlk idman salonda core çalışmasıyla tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanına ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak pas yaptı.

Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.