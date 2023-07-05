Üye Girişi
Haberler
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular, atletik performans ölçümleri ve pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanına futbolcular, koşuyla başladı.

Daha sonra futbolcular, teknik ekibin gözetiminde, gruplar halinde, atletik performans ölçümlerinin yapıldığı IFT (Etkileşimli Fonksiyonel Test) testinden geçti. İlk idman salonda core çalışmasıyla tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanına ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra saha içerisine kurulu istasyonlarda dönüşümlü olarak pas yaptı.

Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Gençlerbirliği Sinan Kaloğlu İlhan Cavcav Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title