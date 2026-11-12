Gençlerbirliği, yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçı yapacak

Gençlerbirliği, yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlık maçı yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Bernd Storck yönetiminde antrenman yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın saat 10.30'da Alagöz Holding Iğdır FK ile aynı tesiste hazırlık maçına çıkacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, fitness salonunda aktivasyon hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Bernd Storck yönetiminde sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda kırmızı-siyahlılar, taktik çalıştı.
Başkent ekibi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile yarın saat 10.30'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA