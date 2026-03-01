Haberler

Gençlerbirliği ve Kayserispor yenişemedi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçındaki Gençlerbirliği-Kayserispor mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

  • Gençlerbirliği ile Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
  • Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligdeki ikinci maçında ilk puanını alarak 24 puana yükseldi.
  • Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında 1 puan alarak 20 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİ TEKNİK ADAM DA İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte 24 puana yükselen Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk puanını aldı. 20 puana yükselen Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında sahadan 1 puanla ayrıldı.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Gençlerbirliği, Corendyon Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor, kendi sahasında ligde üçüncü sırada bulunan Fatih Tekke'nin ekibi Trabzonspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadık:

Kayserispor borç batağında, küme düşer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

