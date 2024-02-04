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Gençlerbirliği ve Alhatcı Çorum FK Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Alhatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol fırsatı yakalansa da takımlar gol atmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Alhatcı Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Amilton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.

57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay

Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Melih Bostan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)

Yedekler: Ali Türkkan, Verheydt, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Süleyman Luş, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)

Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çorum Belediyespor Ahmet İlhan Özek Gençlerbirliği Trendyol Futbol Spor Güncel Haberler

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