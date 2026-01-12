Haberler

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki Hesap.Com Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde antrenman yaptı ancak hafif sakatlıkları bulunan bazı oyuncular idmana katılmadı.

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Hesap.Com Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da kampta bulunan kırmızı-siyahlı futbolcular, 14 Ocak Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Hesap.Com Antalyaspor maçının çalışmalarını Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.

Hafif adale ağrıları bulunan Göktan Gürpüz ve M'Baye Niang'ın katılmadığı idmanda, oyuncuların dar alanda gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları yaptıktan sonra, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdikleri bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
