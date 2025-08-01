Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı

Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı
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Gençlerbirliği, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 58'inci TSYD Ankara Kupası'nı kazandı. Gençlerbirliği'nde goller Pedro Pereira ve Michal Nalepa'dan geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ, rakibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği kazandı. Gençlerbirliği'nde golleri 16'ncı dakikada Pedro Pereira ile 75'inci dakikada Michal Nalepa kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 60'ıncı dakikada Recep Yiğit Sevinç havalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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