Gençlerbirliği, TSYD Ankara Kupası'nı Kazandı

GENÇLERBİRLİĞİ, rakibi Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek, 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı kazandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 58'incisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği kazandı. Gençlerbirliği'nde golleri 16'ncı dakikada Pedro Pereira ile 75'inci dakikada Michal Nalepa kaydetti. Ankaragücü'nde fileleri 60'ıncı dakikada Recep Yiğit Sevinç havalandırdı.