Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları kale arkası 1500 lira, maraton 2500 lira, kapalı 4000 lira, VIP 5000 lira ve misafir 1950 lira olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği- Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Kale arkası: 1500 lira

Maraton: 2500 lira

Kapalı: 4000 lira

VIP: 5000 lira

Misafir : 1950 lira

