Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa çıktı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları kale arkası 1500 lira, maraton 2500 lira, kapalı 4000 lira, VIP 5000 lira ve misafir 1950 lira olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü oynanacak Gençlerbirliği- Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:
Kale arkası: 1500 lira
Maraton: 2500 lira
Kapalı: 4000 lira
VIP: 5000 lira
Misafir : 1950 lira
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor