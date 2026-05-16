Gençlerbirliği, Trabzonspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Başkan ve yönetim kurulu da antrenmanı izleyerek takıma moral verdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-karalı oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışması yaptı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenman, taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla son buldu. Başkent ekibinin yaptığı sezonun son antrenmanını, Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izleyerek oyunculara, Trabzonspor maçı öncesi moral verdi.

Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde kırmızı-karalılarda cezalı oyuncu bulunmazken; tedavileri devam eden Dal Varesanovic, Thalisson Kelven ve Sekou Koita'nın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
