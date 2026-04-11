Haberler

Başakşehir-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Volkan Demirel, kalan 5 haftada kümede kalmak için mücadele edeceklerini açıkladı. Demirel, takımın durumu ve performansı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, kalan 5 haftada ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Demirel, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarının son bölümünde üst üste yedikleri gollerle işlerini çok zora soktuklarını belirten Volkan Demirel, "İkinci yarıda değişiklikler yapma gereği duyduk. İlk yarıda 1-0 geri düştükten sonra da oyunun hakimi bizdik. Yakaladıklarımızı atamadık. Tam tersi oldu ve ilk yarı 3-0 mağlup duruma düştük. Çok zor oldu. Kaybedeceğimiz bir şey yoktu. Duran toplar haricinde ilk kez akan oyunda goller yedik. Takımıma tüm sorumluluğun bende olduğunu söyledim. Önümüzde 5 maç var, alabileceğimiz en çok puanı alıp ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Ligde kalmak istiyoruz. Her şeyin bilincindeyiz. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

