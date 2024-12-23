Gençlerbirliği Teknik Direktörü'nden Play-Off Hedefi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Adanaspor karşısında alınan sonucun kendilerine yakışmadığını belirterek, "Yeni yılı iyi değerlendirip play-off'un içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Karatepe, "Kazanmayı hedeflediğimiz bir maçtı. Bireysel hatalar yüzünden goller yedik. Bu maçı kazanmak ve üst sıralarda yer almak istiyorduk. Bu sonuç da bize yakışmadı açıkçası. Yeni yılı iyi değerlendirip play-off'un içinde bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA