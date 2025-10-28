Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Yollarını Ayırdı

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başkent ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig hasretimize son veren, şampiyonluğumuzun paydaşlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibine, kulübümüze yaptıkları katkı ve yaşattıkları mutluluklar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

4 yıl aradan sonra geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ni ikinci olarak Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu, bu sezon takımın başında olduğu 10 Süper Lig maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik 2 de galibiyet aldı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, son olarak evinde Konyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. - ANKARA