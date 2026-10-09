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Gençlerbirliği, teknik direktörlüğe 63 yaşındaki Alman Bernd Storck'u getirdi

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Gençlerbirliği, teknik direktörlüğe 63 yaşındaki Alman Bernd Storck'u getirdi
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Metin Diyadin'in istifasının ardından Gençlerbirliği, 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaştı. Başkent temsilcisi, resmi sosyal medya hesabından yeni teknik direktörü ve ekibine başarılar diledi.

Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Alman çalıştırıcı Bernd Storck ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getirdi. Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bernd Storck'un kariyeri

Futbolculuk kariyerinde Almanya'nın Bochum, Westfalia Herne ve Borussia Dortmund takımlarında forma giyen Bernd Storck; Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Partizan ve Dortmund'da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Tsesna takımında başlayan Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (U17-U20), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK kulüplerini çalıştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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