Gençlerbirliği, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Hüseyin Eroğlu ile prensipte anlaştı. Kulüp, resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Eroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'miz, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmış olup, tecrübeli teknik adamla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Başkent ekibi, Adanaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Recep Karatepe ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor