Gençlerbirliği Süper Lig'e Yükselmek İçin Büyük Avantaj Elde Etti

Trendyol 1. Lig'de son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmek için avantajı eline geçiren Gençlerbirliği'nde taraftarlar, Sakaryaspor maçının ardından tesislerde kutlama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Sakaryaspor'u 1-0 yendi. Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün mağlup olmasıyla son hafta öncesi 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, dört sezon sonra Süper Lig'e dönmek için büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın ardından takımını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde "şampiyon" ve "her zaman her yerde en büyük Gençler" tezahüratlarıyla karşılayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Takım otobüsünden inen Amilton ve kaleci Erhan Erentürk, kutlamaya katıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da tesislere gelen taraftarlara teşekkür ederek, göreve başladığı ilk günden beri Gençlerbirliği'nin yerinin Süper Lig olduğunu söylediğini ifade etti.

Başkent temsilcisi, Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.