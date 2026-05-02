Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Gençlerbirliği, 31. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 yenerek ligde 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde 28 puanlı 3 takımdan biri olan kırmızı-siyahlılar, haftaya averajla 14. sırada girdi. Kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi, son sıradaki rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği'nde orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Zan Zuzek ise teknik direktör Volkan Demirel'in görev vermesi durumda sahadaki yerini alabilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı

Bahçeli'nin Ahmet Türk çağrısı sonrası dikkat çeken kayyum kararı
Kaza yapıp yakalanan motosiklet sürücüsü, kesilen cezayı duyunca polise sarılıp ağladı

Kesilen cezayı öğrenince polise sarılıp ağladı
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti

Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti