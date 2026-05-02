Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Gençlerbirliği, 31. hafta mücadelesinde Kocaelispor'u 1-0 yenerek ligde 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde 28 puanlı 3 takımdan biri olan kırmızı-siyahlılar, haftaya averajla 14. sırada girdi. Kümede kalma mücadelesi veren başkent ekibi, son sıradaki rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Gençlerbirliği'nde orta saha oyuncusu Dal Varesanovic, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kart cezasını tamamlayan Zan Zuzek ise teknik direktör Volkan Demirel'in görev vermesi durumda sahadaki yerini alabilecek.