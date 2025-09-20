Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Haberler

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 yendi. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon ligde ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOLLE 3 PUAN

Gençlerbirliği 36. dakikada yeni transferi Franco Tongya ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Gençlerbirliği devreye önde girdi. Maçın ikinci yarısında da başka gol olmadı ve Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, bu sezon ligde ilk kez kazandı ve puanını 3'e çıkardı. Konuk ekip Eyüpspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
