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Gençlerbirliği liderlik için sahada

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- Bu sezon ilk 2 maçını kazanan tek takım olan başkent ekibi, 3. haftanın açılış mücadelesinde yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak haftanın açılış maçı, saat 21.30'da başlayacak.

Ligin açılış haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım olan Gençlerbirliği, liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun birinci haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı.

Henüz puanı bulunmayan ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK'yi ağırlayacak Gençlerbirliği, sezonun üçüncü maçından da galip ayrılmak istiyor.

Metin Diyadin yönetiminde geçen sezon son iki maçını kazanan Gençlerbirliği, yarınki karşılaşmadan da üç puanla ayrılması durumunda ligde üst üste 5'inci galibiyetini elde edecek.

Kaynak: AA
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